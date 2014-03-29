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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 29 марта 2014
Байер
29.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
53'
Ш. Кисслинг (П)
47'
К. Райхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
Желтая карточка
А. Гуардадо
90'
+2
Замена
С. Рольфес
️️️️
Э. Джан
87'
82'
Замена
Д. Круппке
️️️️
Д. Кумбела
77'
Замена
Н. Тайеркауф
️️️️
О. Эльабделлауи
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Х. Сон
75'
73'
Желтая карточка
К. Крац
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Г. Кастро
59'
56'
Замена
К. Крац
️️️️
Д. Вранчич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Кисслинг
53'
Желтая карточка
Э. Джан
50'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Райхель
Пас отдал
М. Боланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
25
Марсель Корреа
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
6
Дамир Вранчич
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Матиас Хенн
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
32
Деннис Круппке
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лено
8
Бендер
4
Спахич
21
Топрак
17
Бениш
23
Джан
2
Донати
8
Кастро
18
Гуардадо
7
Сон
11
Кисслинг
3-2-3-2
26
Давари
25
Корреа
14
Райхель
8
Доган
5
Кессел
3
Эльабделлауи
6
Вранчич
11
Хохшайд
10
Боланд
12
Кумбела
7
Нильсен
23
Джан
6
Рольфес
6
Рольфес
23
Джан
8
Кастро
8
Брандт
8
Брандт
8
Кастро
7
Сон
9
Дердийок
9
Дердийок
7
Сон
12
Кумбела
32
Круппке
32
Круппке
12
Кумбела
3
Эльабделлауи
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
3
Эльабделлауи
6
Вранчич
23
Крац
23
Крац
6
Вранчич
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
25
Андрес Палоп
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
35
Беньямин Латер
ВР
4
Матиас Хенн
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
4
Матиас Хенн
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Байер - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Бай-Арена
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