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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 19 октября 2013
Айнтрахт
19.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Шальке-04
20'
О. Адеми
60'
К. Беллараби
29'
М. Майер
65'
Л. Горецка
90+1'
Р. Нойштедтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Нойштедтер
89'
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Клеменс
Замена
Д. Кумбела
️️️️
О. Адеми
89'
82'
Замена
К. Фукс
️️️️
М. Майер
Замена
К. Крац
️️️️
Я. Васхаузен
79'
Замена
Д. Круппке
️️️️
К. Беллараби
76'
65'
ГОЛ! 2:2!
Л. Горецка
ГОЛ! 2:1!
К. Беллараби
Пас отдал
М. Боланд
60'
43'
Желтая карточка
А. Учида
36'
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Хегер
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Майер
ГОЛ! 1:0!
О. Адеми
Пас отдал
Д. Доган
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
4
Матиас Хенн
ЦЗ
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
24
Тимо Пертель
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
12
Йонас Эрвиг-Дрюппел
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
32
Деннис Круппке
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
3-2-3-1-1
26
Давари
21
Васхаузен
8
Доган
14
Райхель
4
Хенн
3
Эльабделлауи
10
Боланд
33
Калиджиури
24
Пертель
38
Беллараби
9
Адеми
4-2-1-2-1
1
Ферманн
2
Учида
28
Сантана
3
Аого
5
Хеведес
33
Нойштедтер
6
Хегер
17
Клеменс
7
Майер
7
Дракслер
11
Салаи
38
Беллараби
32
Круппке
32
Круппке
38
Беллараби
21
Васхаузен
23
Крац
23
Крац
21
Васхаузен
9
Адеми
12
Кумбела
12
Кумбела
9
Адеми
17
Клеменс
5
Колашинац
5
Колашинац
17
Клеменс
7
Майер
28
Фукс
28
Фукс
7
Майер
6
Хегер
27
Горецка
27
Горецка
6
Хегер
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
35
Беньямин Латер
ВР
12
Йонас Эрвиг-Дрюппел
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
12
Йонас Эрвиг-Дрюппел
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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