Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 10 мая 2014
Хоффенхайм
10.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
15'
С. Руди
64'
Р. Фирмино
70'
К. Фолланд
88'
Я. Хохшайд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
88'
ГОЛ! 3:1!
Я. Хохшайд
Пас отдал
Д. Давари
Замена
Д. Хамад
️️️️
К. Фолланд
81'
Замена
Б. Назарио
️️️️
С. Салихович
77'
Замена
Д. Тольян
️️️️
Ф. Джонсон
75'
73'
Замена
Я. Хохшайд
️️️️
М. Боланд
73'
Замена
Д. Доган
️️️️
Э. Бичакчич
ГОЛ! 3:0!
К. Фолланд
70'
Желтая карточка
Р. Фирмино
64'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Т. Штробль
64'
53'
Замена
Д. Вранчич
️️️️
Т. Оэрль
Желтая карточка
Т. Штробль
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Руди
Пас отдал
А. Бек
15'
4'
Желтая карточка
К. Беллараби
Желтая карточка
Ю. Полански
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
6
Дамир Вранчич
ЦП
31
Марк Пфицнер
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
3-1-4-2
1
Граль
32
Бек
19
Абрахам
25
Зюле
5
Штробль
8
Полански
23
Салихович
19
Джонсон
13
Руди
31
Фолланд
9
Фирмино
3-2-1-1-3
26
Давари
25
Корреа
4
Бичакчич
14
Райхель
5
Кессел
30
Тайеркауф
10
Боланд
38
Беллараби
12
Кумбела
7
Нильсен
20
Оэрль
23
Салихович
10
Назарио
10
Назарио
23
Салихович
19
Джонсон
22
Тольян
22
Тольян
19
Джонсон
31
Фолланд
6
Хамад
6
Хамад
31
Фолланд
20
Оэрль
6
Вранчич
6
Вранчич
20
Оэрль
4
Бичакчич
8
Доган
8
Доган
4
Бичакчич
10
Боланд
11
Хохшайд
11
Хохшайд
10
Боланд
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
31
Марк Пфицнер
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
1
Марьян Петкович
ВР
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Пфицнер
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
1
Марьян Петкович
ВР
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Айнтрахт
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+