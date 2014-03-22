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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 22 марта 2014
Шальке-04
22.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
17'
Л. Горецка
66'
К. Хунтелаар
90+4'
А. Салаи
81'
Б. Кессел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
ГОЛ! 3:1!
А. Салаи
90'
+4
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Хунтелаар
88'
86'
Желтая карточка
К. Беллараби
85'
Желтая карточка
М. Корреа
81'
ГОЛ! 2:1!
Б. Кессел
Пас отдал
О. Эльабделлауи
Замена
Э. Аннан
️️️️
Ю. Дракслер
80'
74'
Замена
Д. Вранчич
️️️️
Д. Кумбела
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
М. Майер
71'
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
66'
53'
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
К. Беллараби
41'
Замена
О. Адеми
️️️️
М. Пфицнер
40'
Желтая карточка
К. Беллараби
Желтая карточка
С. Колашинац
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
Пас отдал
М. Майер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
24
Тимо Пертель
ЦП
31
Марк Пфицнер
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
6
Дамир Вранчич
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ферманн
5
Колашинац
23
Айхан
32
Матип
2
Хогланд
33
Нойштедтер
27
Горецка
7
Дракслер
7
Майер
27
Боатенг
21
Хунтелаар
4-4-1-1
26
Давари
5
Кессел
25
Корреа
4
Бичакчич
30
Тайеркауф
24
Пертель
31
Пфицнер
11
Хохшайд
10
Боланд
38
Беллараби
12
Кумбела
7
Дракслер
6
Аннан
6
Аннан
7
Дракслер
7
Майер
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
7
Майер
21
Хунтелаар
11
Салаи
11
Салаи
21
Хунтелаар
12
Кумбела
6
Вранчич
6
Вранчич
12
Кумбела
38
Беллараби
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
38
Беллараби
31
Пфицнер
9
Адеми
9
Адеми
31
Пфицнер
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
35
Беньямин Латер
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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