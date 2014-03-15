Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 15 марта 2014
Айнтрахт
15.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
48'
К. Беллараби
35'
Л. Густаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
Замена
О. Адеми
️️️️
Д. Кумбела
90'
84'
Желтая карточка
Р. Родригес
84'
Замена
М. Шефер
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
Х. Нильсен
️️️️
К. Беллараби
81'
77'
Замена
И. Перишич
️️️️
Б. Дост
Замена
М. Пфицнер
️️️️
М. Боланд
77'
75'
Желтая карточка
С. Медойевич
72'
Замена
И. Олич
️️️️
Д. Калиджиури
64'
Желтая карточка
П. Окс
59'
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
Д. Кумбела
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Беллараби
Пас отдал
Д. Кумбела
48'
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
11
Ян Хохшайд
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
34
Слободан Медойевич
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
31
Марк Пфицнер
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
8
Ян Полак
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
3-2-2-1-1
26
Давари
25
Корреа
4
Бичакчич
14
Райхель
30
Тайеркауф
5
Кессел
10
Боланд
11
Хохшайд
38
Беллараби
12
Кумбела
3-1-3-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
2
Окс
27
Арнольд
34
Медойевич
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
12
Дост
10
Боланд
31
Пфицнер
31
Пфицнер
10
Боланд
38
Беллараби
7
Нильсен
7
Нильсен
38
Беллараби
12
Кумбела
9
Адеми
9
Адеми
12
Кумбела
12
Дост
14
Перишич
14
Перишич
12
Дост
7
Де Брюйне
4
Шефер
4
Шефер
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
40
Олич
40
Олич
20
Калиджиури
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
35
Беньямин Латер
ВР
24
Тимо Пертель
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
8
Дениз Доган
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
24
Тимо Пертель
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
8
Дениз Доган
ЦЗ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
Новости команд
Все
Айнтрахт
Вольфсбург
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+