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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 14 декабря 2013
Аугсбург
14.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Айнтрахт
23'
П. Верхаг (П)
30'
А. Хан
33'
А. Хан
75'
Х. Алтынтоп
48'
Т. Оэрль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Х. Алтынтоп
86'
ГОЛ! 4:1!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
К. Фогт
75'
Желтая карточка
М. Де Йонг
72'
Замена
А. Милик
️️️️
Р. Бобадилья
71'
Замена
М. Де Йонг
️️️️
Т. Вернер
66'
Желтая карточка
Р. Бобадилья
65'
64'
Замена
Д. Корте
️️️️
К. Крац
48'
ГОЛ! 3:1!
Т. Оэрль
Пас отдал
О. Адеми
46'
Замена
Д. Кумбела
️️️️
М. Боланд
ГОЛ! 3:0!
А. Хан
Пас отдал
Т. Вернер
33'
ГОЛ! 2:0!
А. Хан
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Верхаг
23'
20'
Замена
Д. Круппке
️️️️
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
6
Дамир Вранчич
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
4
Матиас Хенн
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хитц
2
Верхаг
22
Озтрзолек
7
Фогт
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
17
Вернер
10
Байер
7
Алтынтоп
28
Хан
25
Бобадилья
4-3-1-2
26
Давари
3
Эльабделлауи
25
Корреа
4
Бичакчич
30
Тайеркауф
23
Крац
6
Вранчич
10
Боланд
38
Беллараби
9
Адеми
20
Оэрль
17
Вернер
71
Де Йонг
71
Де Йонг
17
Вернер
7
Алтынтоп
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
30
Милик
30
Милик
25
Бобадилья
38
Беллараби
32
Круппке
32
Круппке
38
Беллараби
23
Крац
27
Корте
27
Корте
23
Крац
10
Боланд
12
Кумбела
12
Кумбела
10
Боланд
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
4
Матиас Хенн
ЦЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Остались в запасе
4
Матиас Хенн
ЦЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Аугсбург Арена
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