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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 02 ноября 2013
Айнтрахт
02.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Байер
81'
Д. Кумбела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
90'
+4
Вторая желтая
Л. Бендер
Замена
Д. Круппке
️️️️
М. Боланд
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Сэм
Замена
О. Адеми
️️️️
Д. Кумбела
86'
Желтая карточка
К. Райхель
84'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кумбела
Пас отдал
Н. Тайеркауф
81'
79'
Желтая карточка
Г. Кастро
74'
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
Д. Доган
63'
63'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Э. Дердийок
63'
Замена
С. Сэм
️️️️
Р. Крузе
46'
Замена
Л. Бендер
️️️️
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
6
Дамир Вранчич
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
32
Деннис Круппке
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Давари
4
Бичакчич
14
Райхель
8
Доган
30
Тайеркауф
3
Эльабделлауи
10
Боланд
6
Вранчич
23
Крац
38
Беллараби
12
Кумбела
3-1-4-2
1
Лено
2
Вольшайд
21
Топрак
17
Бениш
23
Джан
19
Хильберт
6
Рольфес
13
Хегелер
8
Кастро
10
Крузе
9
Дердийок
10
Боланд
32
Круппке
32
Круппке
10
Боланд
12
Кумбела
9
Адеми
9
Адеми
12
Кумбела
23
Джан
8
Бендер
8
Бендер
23
Джан
10
Крузе
33
Сэм
33
Сэм
10
Крузе
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Кисслинг
9
Дердийок
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
35
Беньямин Латер
ВР
24
Тимо Пертель
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
25
Андрес Палоп
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
24
Тимо Пертель
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Остались в запасе
4
Малькольм Какуталуа
ЦЗ
25
Андрес Палоп
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Айнтрахт - Байер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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