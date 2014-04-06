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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 06 апреля 2014
Айнтрахт
06.04.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
14'
Д. Кумбела
21'
Х. Нильсен
89'
Я. Хохшайд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
ГОЛ! 3:0!
Я. Хохшайд
Пас отдал
К. Беллараби
89'
Замена
О. Адеми
️️️️
Х. Нильсен
87'
86'
Замена
В. Сулеймани
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
К. Беллараби
️️️️
Д. Кумбела
80'
Желтая карточка
М. Боланд
78'
75'
Замена
Э. Приб
️️️️
Л. Андреасен
73'
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
Н. Тайеркауф
️️️️
Д. Вранчич
73'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
65'
62'
Красная карточка
А. Хоффманн
46'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
А. Руднев
44'
Желтая карточка
С. Хусти
ГОЛ! 2:0!
Х. Нильсен
Пас отдал
Б. Кессел
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кумбела
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
25
Марсель Корреа
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
6
Дамир Вранчич
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
13
Ларс Штиндль
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Леон Андреасен
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
32
Деннис Круппке
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Ганновер-96
26
Том Шмидт
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-2-3-2
26
Давари
25
Корреа
4
Бичакчич
14
Райхель
3
Эльабделлауи
5
Кессел
10
Боланд
11
Хохшайд
6
Вранчич
12
Кумбела
7
Нильсен
4-2-2-2
20
Цилер
27
Райторал
6
Марсело
4
Хоффманн
19
Шульц
2
Андреасен
9
Хусти
13
Штиндль
32
Биттенкурт
9
Руднев
11
Конан
6
Вранчич
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
6
Вранчич
12
Кумбела
38
Беллараби
38
Беллараби
12
Кумбела
7
Нильсен
9
Адеми
9
Адеми
7
Нильсен
32
Биттенкурт
38
Сулеймани
38
Сулеймани
32
Биттенкурт
2
Андреасен
7
Приб
7
Приб
2
Андреасен
9
Руднев
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
9
Руднев
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
35
Беньямин Латер
ВР
32
Деннис Круппке
ЦФ
24
Тимо Пертель
ЦП
8
Дениз Доган
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
26
Том Шмидт
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
32
Деннис Круппке
ЦФ
24
Тимо Пертель
ЦП
8
Дениз Доган
ЦЗ
Остались в запасе
26
Том Шмидт
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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