Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 20 сентября 2013
Боруссия М
20.09.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Айнтрахт
22'
О. Вендт
31'
Раффаэл
72'
М. Крузе (П)
75'
Раффаэл
58'
М. Боланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Аранго
89'
83'
Замена
Д. Круппке
️️️️
О. Эльабделлауи
83'
Замена
С. Джексон
️️️️
М. Боланд
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
81'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Г. Джака
76'
ГОЛ! 4:1!
Раффаэл
75'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Крузе
72'
71'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
68'
Замена
О. Адеми
️️️️
Д. Кумбела
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Боланд
Пас отдал
К. Беллараби
ГОЛ! 2:0!
Раффаэл
Пас отдал
М. Крузе
31'
Желтая карточка
Г. Джака
24'
ГОЛ! 1:0!
О. Вендт
Пас отдал
Х. Аранго
22'
1'
Желтая карточка
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
33
Марко Калиджиури
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
32
Деннис Круппке
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
17
Вендт
24
Янчке
18
Домингес
39
Штранцль
23
Крамер
34
Джака
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
3-2-2-1-1
1
Петкович
8
Доган
4
Бичакчич
14
Райхель
5
Кессел
30
Тайеркауф
33
Калиджиури
10
Боланд
38
Беллараби
12
Кумбела
34
Джака
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
34
Джака
18
Аранго
8
Юнес
8
Юнес
18
Аранго
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
3
Эльабделлауи
32
Круппке
32
Круппке
3
Эльабделлауи
10
Боланд
11
Джексон
11
Джексон
10
Боланд
12
Кумбела
9
Адеми
9
Адеми
12
Кумбела
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
26
Даниэль Давари
ВР
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
26
Даниэль Давари
ВР
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Айнтрахт
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+