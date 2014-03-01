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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 01 марта 2014
Айнтрахт
01.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
52'
М. тер Стеген (АГ)
24'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
88'
Желтая карточка
К. Крамер
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Я. Хохшайд
87'
Замена
Н. Тайеркауф
️️️️
М. Пфицнер
80'
77'
Замена
П. Млапа
️️️️
П. Херрманн
Замена
О. Адеми
️️️️
Х. Нильсен
75'
71'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Б. Хргота
63'
Замена
К. Крамер
️️️️
Г. Джака
53'
Желтая карточка
Т. Янчке
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. тер Стеген
52'
Желтая карточка
М. Боланд
42'
24'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
17'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
25
Марсель Корреа
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
31
Марк Пфицнер
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
23
Кевин Крац
ПП
32
Деннис Круппке
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Пениель Млапа
РФ
4-3-1-2
26
Давари
25
Корреа
14
Райхель
4
Бичакчич
5
Кессел
10
Боланд
11
Хохшайд
31
Пфицнер
38
Беллараби
7
Нильсен
12
Кумбела
3-3-1-3
1
тер Стеген
4
Корб
39
Штранцль
6
Нордтвейт
24
Янчке
34
Джака
3
Дамс
7
Херрманн
10
Крузе
10
Хргота
11
Раффаэл
31
Пфицнер
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
31
Пфицнер
11
Хохшайд
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
11
Хохшайд
7
Нильсен
9
Адеми
9
Адеми
7
Нильсен
34
Джака
23
Крамер
23
Крамер
34
Джака
10
Хргота
10
Рупп
10
Рупп
10
Хргота
7
Херрманн
26
Млапа
26
Млапа
7
Херрманн
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
32
Деннис Круппке
ЦФ
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
32
Деннис Круппке
ЦФ
1
Марьян Петкович
ВР
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
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