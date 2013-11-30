Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 30 ноября 2013
Бавария
30.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
3'
А. Роббен
29'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
78'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
М. Калиджиури
58'
Замена
Д. Корте
️️️️
С. Джексон
Замена
М. Манджукич
️️️️
Т. Мюллер
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Кроос
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
М. Гетце
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
10
Арьен Роббен
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
(К)
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
11
Симеон Джексон
ЛВ
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
27
Джанлука Корте
ЦП
6
Дамир Вранчич
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
88
Мартинес
6
Алькантара
8
Кроос
10
Роббен
27
Гетце
13
Мюллер
4-3-2-1
26
Давари
3
Эльабделлауи
8
Доган
4
Бичакчич
30
Тайеркауф
23
Крац
33
Калиджиури
10
Боланд
38
Беллараби
11
Джексон
12
Кумбела
13
Мюллер
9
Манджукич
9
Манджукич
13
Мюллер
11
Джексон
27
Корте
27
Корте
11
Джексон
33
Калиджиури
20
Оэрль
20
Оэрль
33
Калиджиури
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
6
Дамир Вранчич
ЦП
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
1
Марьян Петкович
ВР
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Остались в запасе
6
Дамир Вранчич
ЦП
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
25
Марсель Корреа
ЦЗ
1
Марьян Петкович
ВР
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Айнтрахт
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+