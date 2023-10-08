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Харрисон Аффул
Статистика
Харрисон Аффул - статистика
Завершил карьеру
24 июля 1986 (40), Кумаси
#25 | Защитник
168 см
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
Кубок африканских наций 2017
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Кубок Африканских Наций 2015
Чемпионат мира 2014
Кубок Африканских Наций 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
15
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
0 : 2
08.10.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Шарлотт
2 : 2
21.09.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Шарлотт
0 : 0
17.09.2023
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Нэшвилл
1 : 1
03.09.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
1 : 1
31.08.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Шарлотт
2 : 1
27.08.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Монреаль
2 : 0
16.07.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Шарлотт
2 : 2
09.07.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
06.07.2023
Шарлотт
1' - 55'
США. МЛС, 27 тур
Шарлотт
0 : 0
25.06.2023
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
22.06.2023
Шарлотт
85' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
3 : 3
11.06.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
4 : 2
04.06.2023
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
01.06.2023
Шарлотт
1' - 72'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
28.05.2023
Шарлотт
1' - 82'
56'
США. МЛС, 19 тур
Шарлотт
1 : 2
21.05.2023
Нэшвилл
82' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Шарлотт
2 : 1
18.05.2023
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
14.05.2023
Шарлотт
87' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
3 : 2
07.05.2023
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 0
30.04.2023
Шарлотт
1' - 81'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
1 : 0
23.04.2023
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Шарлотт
2 : 2
16.04.2023
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
09.04.2023
Шарлотт
1' - 90'
42'
США. МЛС, 8 тур
Торонто
2 : 2
02.04.2023
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
1 : 1
26.03.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Орландо Сити
1 : 2
19.03.2023
Шарлотт
1' - 83'
37'
28'
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
0 : 3
11.03.2023
Атланта Юнайтед
67' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
3 : 1
05.03.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
0 : 1
26.02.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
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