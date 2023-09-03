Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Шарлотт
Нэшвилл - Шарлотт: обзор матча 03 сентября 2023
Нэшвилл
03.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 39 тур
1 : 1
Завершен
Шарлотт
90+6'
Х. Мухтар (П)
90+3'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Шарлотт
90'
+6
Желтая карточка
Н. Бирн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Мухтар
90'
+6
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
С. Эрфилд
Пас отдал
A. Malanda
Желтая карточка
T.
90'
+2
89'
Желтая карточка
A. Malanda
84'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Й. Уронен
78'
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
Б. Бронико
Желтая карточка
А. Годой
73'
Замена
T.
️️️️
С. Сарридж
72'
Замена
S. Davis
️️️️
Д. МакКарти
72'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Р. Леаль
59'
Замена
Ф. Пико
️️️️
Я. Шаффельбург
59'
Желтая карточка
Д. МакКарти
56'
53'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Джонс
52'
Замена
Э. Копетти
️️️️
К. Свидерски
52'
Замена
Д. Мерам
️️️️
К. Йозвяк
27'
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
Х. Мухтар
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
29
Adilson Malanda
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нэшвилл
22
Фафа Пико
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
5
Макнотон
13
МакКарти
20
Годой
10
Мухтар
11
Леаль
2
Ловиц
18
Шаффельбург
9
Сарридж
5
3-1-3-3
1
Калина
14
Бирн
13
Бронико
21
Уронен
8
Вествуд
4
Приветт
20
Джонс
16
Бендер
28
Свидерски
72
Йозвяк
29
9
Сарридж
12
12
9
Сарридж
13
МакКарти
54
54
13
МакКарти
18
Шаффельбург
22
Пико
22
Пико
18
Шаффельбург
11
Леаль
19
Мьюил
19
Мьюил
11
Леаль
21
Уронен
24
Линдси
24
Линдси
21
Уронен
72
Йозвяк
22
Мерам
22
Мерам
72
Йозвяк
20
Джонс
37
Эрфилд
37
Эрфилд
20
Джонс
28
Свидерски
22
Копетти
22
Копетти
28
Свидерски
13
Бронико
18
18
13
Бронико
Остались в запасе
Нэшвилл
Шарлотт
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Нэшвилл - Шарлотт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
Шарлотт
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС
15 марта
2
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
2025.09.14 09:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+