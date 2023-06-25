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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Монреаль
Шарлотт - Монреаль: обзор матча 25 июня 2023
Шарлотт
25.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 27 тур
0 : 0
Завершен
Монреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Монреаль
88'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Р. Камачо
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
K. Calderón Vargas
83'
71'
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
J. Kwizera
70'
Замена
A. Hamdi
️️️️
Б. Дюк
Замена
J. Sobociński
️️️️
G. Corujo
67'
64'
Замена
M. Toye
️️️️
I. Sunusi
Желтая карточка
Э. Копетти
58'
Замена
Б. Бронико
️️️️
Б. Бендер
56'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Д. Мерам
56'
Желтая карточка
K. Calderón Vargas
50'
Желтая карточка
К. Свидерски
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
3-1-3-3
1
Калина
16
28
Туилома
24
Линдси
8
Вествуд
16
Бендер
20
Джонс
22
Мерам
28
Свидерски
18
22
Копетти
4-2-5
6
Кэмпбелл
95
Корбо
4
Камачо
2
Ватерман
24
Салиба
7
Дюк
14
9
Оффор
7
Ласситер
17
40
16
6
6
16
16
Бендер
13
Бронико
13
Бронико
16
Бендер
22
Мерам
72
Йозвяк
72
Йозвяк
22
Мерам
18
14
14
18
17
15
Торкелссон
15
Торкелссон
17
4
Камачо
2
Ваньяма
2
Ваньяма
4
Камачо
7
Дюк
14
14
7
Дюк
14
13
13
14
Остались в запасе
Шарлотт
Монреаль
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
41
Джеймс Пантемис
ВР
10
Matko Miljevic
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
10
Matko Miljevic
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Шарлотт - Монреаль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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