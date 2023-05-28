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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт: обзор матча 28 мая 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
28.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 21 тур
0 : 1
Завершен
Шарлотт
73'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт
90'
+3
Замена
П. Агьеман
️️️️
К. Свидерски
Замена
К. Лирдам
️️️️
Калегари
90'
+3
Вторая желтая
Чичарито
85'
82'
Замена
J. Sobociński
️️️️
Х. Аффул
80'
Замена
B. Cambridge
️️️️
K. Calderón Vargas
79'
Желтая карточка
K. Calderón Vargas
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Г. Бругман
78'
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Д. Мерам
Замена
Д. Агирре
️️️️
М. Родригес
61'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Х. Ауде
61'
56'
Желтая карточка
Х. Аффул
Желтая карточка
Чичарито
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
8
Мемо Родригес
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
35
Nicholas Scardina
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
4-3-2-1
31
Бонд
3
Ауде
2
Нил
4
Касерес
2
Калегари
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
19
Бойд
8
Родригес
14
Чичарито
4-1-1-4
1
Калина
14
Бирн
28
Туилома
13
Бронико
25
Аффул
8
Вествуд
22
Мерам
20
Джонс
28
Свидерски
29
18
2
Калегари
18
Лирдам
18
Лирдам
2
Калегари
8
Родригес
23
Агирре
23
Агирре
8
Родригес
3
Ауде
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Ауде
16
Бругман
9
Йовелич
9
Йовелич
16
Бругман
25
Аффул
6
6
25
Аффул
18
23
23
18
28
Свидерски
7
Агьеман
7
Агьеман
28
Свидерски
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Шарлотт
33
Джонатан Клинсман
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
13
Pablo Sisniega
ВР
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
35
Nicholas Scardina
ЦП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
35
Nicholas Scardina
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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