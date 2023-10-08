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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Шарлотт
Чикаго Файр - Шарлотт: обзор матча 08 октября 2023
Чикаго Файр
08.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 48 тур
0 : 2
Завершен
Шарлотт
23'
Э. Вествуд
57'
К. Свидерски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Шарлотт
90'
+6
Желтая карточка
К. Йозвяк
90'
+3
Желтая карточка
Д. Джонс
86'
Замена
П. Агьеман
️️️️
Э. Копетти
Желтая карточка
К. Теран
80'
76'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
К. Свидерски
76'
Замена
Д. Мерам
️️️️
K. Calderón Vargas
70'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Бронико
Замена
А. Акевес
️️️️
М. Анхель Наварро
69'
Замена
К. Теран
️️️️
W. Omsberg
69'
Желтая карточка
Г. Хименес
61'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Свидерски
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Г. Куциас
46'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
У. Думбия
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
29
Adilson Malanda
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
3-2-1-3-2
29
Наварро
5
Чикош
16
20
Думбия
30
Хименес
24
Дин
21
Герберс
11
Гутьеррес
10
Шакири
70
Куциас
1
Брейди
3-1-1-5
1
Калина
14
Бирн
13
Бронико
21
Уронен
8
Вествуд
4
Приветт
29
28
Свидерски
72
Йозвяк
22
Копетти
18
16
22
Теран
22
Теран
16
29
Наварро
19
Акевес
19
Акевес
29
Наварро
20
Думбия
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
20
Думбия
70
Куциас
93
93
70
Куциас
18
22
Мерам
22
Мерам
18
28
Свидерски
37
Эрфилд
37
Эрфилд
28
Свидерски
13
Бронико
20
Джонс
20
Джонс
13
Бронико
22
Копетти
7
Агьеман
7
Агьеман
22
Копетти
Остались в запасе
Чикаго Файр
Шарлотт
27
Kendall Burks
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Чикаго Файр - Шарлотт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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