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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 26 февраля 2023
Шарлотт
26.02.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
89'
H. Kessler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+3
Замена
O. Gonzalez
️️️️
Д. Борреро
89'
ГОЛ! 0:1!
H. Kessler
Замена
А. Синъясики
️️️️
O. McKinze Gaines II.
76'
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
К. Йозвяк
64'
64'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Д. Вриони
63'
Замена
J. Rennicks
️️️️
D. Rivera
Желтая карточка
Н. Бирн
28'
26'
Желтая карточка
H. Kessler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
21
Noel Buck
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Андре Синъясики
ЛВ
10
Нуну Сантуш
АП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
4-1-5
13
13
Бронико
5
Мора
28
Туилома
14
Бирн
8
Вествуд
28
Свидерски
29
72
Йозвяк
22
Копетти
14
4-4-3
5
Бай
4
24
Джонс
22
8
Полстер
72
10
Хиль
21
9
Вриони
77
Борреро
1
Петрович
14
11
Синъясики
11
Синъясики
14
72
Йозвяк
18
18
72
Йозвяк
77
Борреро
34
34
77
Борреро
9
Вриони
17
Вуд
17
Вуд
9
Вриони
72
9
9
72
Остались в запасе
Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
10
Нуну Сантуш
АП
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
10
Нуну Сантуш
АП
20
Деррик Джонс
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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