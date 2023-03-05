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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Шарлотт
Сент-Луис - Шарлотт: обзор матча 05 марта 2023
Сент-Луис
05.03.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 3 тур
3 : 1
Завершен
Шарлотт
41'
Б. Туилома (АГ)
45+5'
Э. Левен (П)
71'
Клаусс
25'
Э. Копетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Луис - Шарлотт
Замена
M. Perez
️️️️
Клаусс
88'
87'
Желтая карточка
Н. Бирн
84'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Э. Вествуд
Замена
С. Адениран
️️️️
Н. Джоаккини
74'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Т. Острак
74'
ГОЛ! 3:1!
Клаусс
71'
67'
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
К. Свидерски
67'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
А. Синъясики
Замена
R. Alm
️️️️
Д. Страуд
65'
64'
Желтая карточка
А. Синъясики
Желтая карточка
Д. Страуд
61'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Левен
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
К. Свидерски
45'
+1
Желтая карточка
Э. Вествуд
Желтая карточка
Т. Паркер
45'
Желтая карточка
К. Хайберт
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Туилома
41'
39'
Желтая карточка
A. Malanda
25'
ГОЛ! 0:1!
Э. Копетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
6
Njabulo Blom
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
99
Клаусс
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Карол Свидерски
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
10
Rasmus Alm
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
10
Нуну Сантуш
АП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Бюрки
14
Нельсон
22
Хайберт
26
Паркер
6
2
Нервински
23
Левен
7
Острак
16
Джоаккини
8
Страуд
99
Клаусс
3-1-1-5
13
14
Бирн
13
Бронико
28
Туилома
8
Вествуд
11
Синъясики
28
Свидерски
72
Йозвяк
22
Копетти
20
Джонс
29
99
Клаусс
28
28
99
Клаусс
7
Острак
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Острак
8
Страуд
10
10
8
Страуд
16
Джоаккини
7
Адениран
7
Адениран
16
Джоаккини
11
Синъясики
10
Сантуш
10
Сантуш
11
Синъясики
8
Вествуд
14
14
8
Вествуд
28
Свидерски
18
18
28
Свидерски
Остались в запасе
Сент-Луис
Шарлотт
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
12
Celio Martins
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
70
Selmir Pidro
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
12
Celio Martins
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
70
Selmir Pidro
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Сент-Луис - Шарлотт
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Энерджайзер Парк
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