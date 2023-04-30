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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Шарлотт
Ди Си Юнайтед - Шарлотт: обзор матча 30 апреля 2023
Ди Си Юнайтед
30.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 13 тур
3 : 0
Завершен
Шарлотт
34'
Т. Фонтас (П)
75'
К. Бентеке
90+5'
J. Greene
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Шарлотт
ГОЛ! 3:0!
J. Greene
90'
+5
90'
Замена
H. Diop
️️️️
Б. Бронико
Замена
C. Durkin
️️️️
М. Клих
87'
Замена
J. Greene
️️️️
Э. Нахар
87'
81'
Замена
C. Hegardt
️️️️
Х. Аффул
ГОЛ! 2:0!
К. Бентеке
75'
74'
Желтая карточка
O. McKinze Gaines II.
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
Т. Фонтас
70'
64'
Замена
Д. Мерам
️️️️
K. Calderón Vargas
63'
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
Д. Уильямс
️️️️
С. Бирнбаум
50'
Желтая карточка
К. Бентеке
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Фонтас
34'
Желтая карточка
Э. Нахар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Шарлотт
31
George Marks
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Adilson Malanda
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Hamady Diop
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
3-5-1-1
21
15
Бирнбаум
2
Пинес
31
Нахар
11
Фонтас
27
О'Брайен
6
Канус
43
Клих
26
Пальссон
7
Сантуш
20
Бентеке
3-1-5
31
25
Аффул
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
28
Свидерски
18
14
20
Джонс
22
Копетти
15
Бирнбаум
33
Уильямс
33
Уильямс
15
Бирнбаум
31
Нахар
33
33
31
Нахар
11
Фонтас
21
21
11
Фонтас
43
Клих
8
8
43
Клих
13
Бронико
5
5
13
Бронико
18
22
Мерам
22
Мерам
18
25
Аффул
19
19
25
Аффул
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Шарлотт
26
Alex Bono
ВР
27
Yamil Asad
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Кристиян Калина
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
27
Yamil Asad
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиян Калина
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Шарлотт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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