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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Лос-Анджелес
Шарлотт - Лос-Анджелес: обзор матча 27 августа 2023
Шарлотт
27.08.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 36 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
29'
Э. Вествуд
76'
С. Эрфилд
67'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Б. Бронико
90'
+6
Замена
J. Sobociński
️️️️
A. Malanda
89'
88'
Замена
Н. Ордас
️️️️
М. Богуш
Замена
Д. Мерам
️️️️
Б. Дежегере
84'
78'
Замена
С. Биук
️️️️
М. Гонсалес
ГОЛ! 2:1!
С. Эрфилд
76'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Б. Бендер
73'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Джонс
72'
Замена
Й. Уронен
️️️️
Н. Бирн
72'
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
Д. Буанга
64'
Замена
К. Оливера
️️️️
К. Вела
63'
Замена
К. Акоста
️️️️
И. Санчес
63'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Т. Тильман
ГОЛ! 1:0!
Э. Вествуд
29'
19'
Желтая карточка
Т. Тильман
Желтая карточка
К. Свидерски
13'
Желтая карточка
A. Malanda
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
29
Adilson Malanda
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Шарлотт
31
George Marks
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
99
Кристиан Оливера
ЦФ
3-1-4-2
1
Калина
24
Линдси
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
16
Бендер
19
Дежегере
20
Джонс
4
Приветт
28
Свидерски
29
3-1-3-1-2
77
МакКартни
14
Паленсия
33
Лонг
3
Мальдонадо
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
19
Богуш
99
Буанга
9
Гонсалес
10
Вела
14
Бирн
21
Уронен
21
Уронен
14
Бирн
29
6
6
29
20
Джонс
37
Эрфилд
37
Эрфилд
20
Джонс
19
Дежегере
22
Мерам
22
Мерам
19
Дежегере
16
Бендер
72
Йозвяк
72
Йозвяк
16
Бендер
6
Санчес
3
Акоста
3
Акоста
6
Санчес
11
Тильман
10
Крастев
10
Крастев
11
Тильман
9
Гонсалес
79
Биук
79
Биук
9
Гонсалес
19
Богуш
22
Ордас
22
Ордас
19
Богуш
10
Вела
99
Оливера
99
Оливера
10
Вела
Остались в запасе
Шарлотт
Лос-Анджелес
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
71
Максим Крепо
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Остались в запасе
71
Максим Крепо
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Шарлотт - Лос-Анджелес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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