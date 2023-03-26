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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 26 марта 2023
Шарлотт
26.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 6 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
74'
А. Рейес (АГ)
43'
Э. Маноэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз
88'
Замена
Х. Ндам
️️️️
O. Fernandez
Замена
Б. Бендер
️️️️
Н. Сантуш
81'
80'
Желтая карточка
К. Данкан
78'
Замена
К. Данкан
️️️️
Д. Неалис
78'
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Маноэл
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Рейес
74'
71'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
К. Харпер
Замена
M. Vinicius
️️️️
O. McKinze Gaines II.
68'
Желтая карточка
Д. Джонс
64'
63'
Желтая карточка
Д. Толкин
Желтая карточка
Э. Копетти
62'
56'
Желтая карточка
Э. Маноэл
45'
+3
Желтая карточка
Д. Неалис
43'
ГОЛ! 0:1!
Э. Маноэл
Желтая карточка
Н. Сантуш
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Нуну Сантуш
АП
22
Энцо Копетти
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
5
Hamady Diop
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Андре Синъясики
ЛВ
19
Christopher Hegardt
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
4-1-5
31
24
Линдси
25
Аффул
13
Бронико
14
Бирн
10
Сантуш
29
18
14
20
Джонс
22
Копетти
2-2-2-4
31
Мигел
12
Неалис
13
Неалис
15
Рейес
24
Эдельман
82
Лукиньяс
25
Амайя
17
Харпер
47
Толкин
22
13
Маноэл
10
Сантуш
16
Бендер
16
Бендер
10
Сантуш
14
99
99
14
12
Неалис
3
Данкан
3
Данкан
12
Неалис
22
4
Ндам
4
Ндам
22
13
Маноэл
16
16
13
Маноэл
17
Харпер
13
Ванзейр
13
Ванзейр
17
Харпер
Остались в запасе
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
5
Hamady Diop
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
11
Андре Синъясики
ЛВ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
5
Hamady Diop
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
11
Андре Синъясики
ЛВ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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