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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Шарлотт
Торонто - Шарлотт: обзор матча 02 апреля 2023
Торонто
02.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
2 : 2
Завершен
Шарлотт
6'
Ф. Бернардески
44'
M. Bradley
51'
Б. Бендер
70'
К. Йозвяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Шарлотт
90'
+3
Желтая карточка
C. Hegardt
90'
+2
Желтая карточка
Э. Копетти
Замена
V. Vázquez
️️️️
Б. Сервания
87'
Замена
Р. Петретта
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
78'
72'
Замена
C. Hegardt
️️️️
Б. Бендер
71'
Замена
M. Vinicius
️️️️
К. Йозвяк
71'
Замена
А. Синъясики
️️️️
K. Calderón Vargas
70'
ГОЛ! 2:2!
К. Йозвяк
Пас отдал
K. Calderón Vargas
Замена
Д. Керр
️️️️
A. Akinola
69'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
67'
61'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Н. Сантуш
51'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бендер
Пас отдал
К. Йозвяк
ГОЛ! 2:0!
M. Bradley
Пас отдал
Б. Сервания
44'
Желтая карточка
M. Hedges
41'
Желтая карточка
С. Ростед
11'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бернардески
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
10
Нуну Сантуш
АП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
14
Alonso Coello
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
19
Christopher Hegardt
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
3-3-1-3
1
Джонсон
2
24
Ростед
22
Ларея
21
Осорио
14
Кайе
23
Сервания
10
Бернардески
3
Маршалл-Ратти
9
4
3-1-1-5
31
24
Линдси
28
Туилома
25
Аффул
16
Бендер
10
Сантуш
72
Йозвяк
22
Копетти
18
29
20
Джонс
3
Маршалл-Ратти
18
Петретта
18
Петретта
3
Маршалл-Ратти
9
29
Керр
29
Керр
9
23
Сервания
8
8
23
Сервания
16
Бендер
19
19
16
Бендер
18
11
Синъясики
11
Синъясики
18
72
Йозвяк
99
99
72
Йозвяк
10
Сантуш
28
Свидерски
28
Свидерски
10
Сантуш
Остались в запасе
Торонто
Шарлотт
19
Kobe Franklin
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
14
Alonso Coello
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
83
Mango Mbongue
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
19
Kobe Franklin
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
14
Alonso Coello
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
83
Mango Mbongue
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Торонто - Шарлотт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
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США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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