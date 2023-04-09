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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Шарлотт
Реал Солт-Лейк - Шарлотт: обзор матча 09 апреля 2023
Реал Солт-Лейк
09.04.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 10 тур
3 : 1
Завершен
Шарлотт
56'
П. Руис
59'
А. Хулио
62'
Д. Саварино
27'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Шарлотт
Замена
Д. Луна
️️️️
Д. Саварино
83'
Замена
Б. Охеда
️️️️
J. Loffelsend
83'
77'
Замена
M. Vinicius
️️️️
К. Йозвяк
Замена
М. Чанг
️️️️
Б. Вера
74'
Желтая карточка
Ж. Глад
70'
Замена
I. Paul
️️️️
А. Хулио
68'
66'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Бендер
66'
Замена
C. Hegardt
️️️️
К. Свидерски
66'
Замена
А. Синъясики
️️️️
K. Calderón Vargas
ГОЛ! 3:1!
Д. Саварино
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Хулио
59'
ГОЛ! 1:1!
П. Руис
56'
48'
Желтая карточка
К. Йозвяк
42'
Желтая карточка
Х. Аффул
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Желтая карточка
Б. Вера
23'
13'
Желтая карточка
Б. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
22
Энцо Копетти
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
23
Ilijah Paul
ЦФ
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
19
Christopher Hegardt
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
20
Деррик Джонс
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
3-3-4
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
11
Гомес
17
Руис
11
Саварино
28
3
Броди
4
Вера
11
Хулио
4-1-5
31
25
Аффул
28
Туилома
13
Бронико
24
Линдси
16
Бендер
22
Копетти
29
28
Свидерски
72
Йозвяк
18
19
8
Охеда
8
Охеда
19
11
Саварино
10
Луна
10
Луна
11
Саварино
4
Вера
16
Чанг
16
Чанг
4
Вера
11
Хулио
23
23
11
Хулио
28
Свидерски
19
19
28
Свидерски
18
11
Синъясики
11
Синъясики
18
16
Бендер
20
Джонс
20
Джонс
16
Бендер
72
Йозвяк
99
99
72
Йозвяк
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Шарлотт
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Нуну Сантуш
АП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Нуну Сантуш
АП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Шарлотт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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