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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Шарлотт
Монреаль - Шарлотт: обзор матча 16 июля 2023
Монреаль
16.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
2 : 0
Завершен
Шарлотт
29'
К. Опоку
31'
Ч. Оффор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Шарлотт
85'
Желтая карточка
J. Sobociński
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Ч. Оффор
83'
81'
Замена
Д. Мерам
️️️️
К. Йозвяк
74'
Замена
Б. Бендер
️️️️
Б. Бронико
Замена
M. Miljevic
️️️️
Б. Дюк
73'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
С. Пьетт
73'
Замена
J. Vilsaint
️️️️
К. Опоку
63'
Замена
Н. Салиба
️️️️
А. Ласситер
63'
60'
Желтая карточка
Б. Туилома
46'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
K. Calderón Vargas
ГОЛ! 2:0!
Ч. Оффор
Пас отдал
Ж. Ватерман
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Опоку
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
22
Джастин Мерам
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
4-1-2-4
2
Ватерман
4
Камачо
95
Корбо
22
Эррера
6
Пьетт
66
Шоньер
7
Дюк
40
7
Ласситер
9
Оффор
90
Опоку
3-3-1-3
1
Калина
16
28
Туилома
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
6
37
Эрфилд
28
Свидерски
18
72
Йозвяк
9
Оффор
2
2
9
Оффор
6
Пьетт
2
Ваньяма
2
Ваньяма
6
Пьетт
7
Дюк
10
10
7
Дюк
7
Ласситер
24
Салиба
24
Салиба
7
Ласситер
90
Опоку
99
99
90
Опоку
13
Бронико
16
Бендер
16
Бендер
13
Бронико
72
Йозвяк
22
Мерам
22
Мерам
72
Йозвяк
18
14
14
18
Остались в запасе
Монреаль
Шарлотт
41
Джеймс Пантемис
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Монреаль - Шарлотт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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