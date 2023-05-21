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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Нэшвилл
Шарлотт - Нэшвилл: обзор матча 21 мая 2023
Шарлотт
21.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 19 тур
1 : 2
Завершен
Нэшвилл
6'
Б. Бронико
39'
Х. Мухтар
90+3'
Х. Мухтар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Нэшвилл
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Мухтар
Замена
Х. Аффул
️️️️
Э. Вествуд
82'
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
Д. Мерам
81'
Замена
Д. Линдси
️️️️
A. Malanda
81'
81'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
T.
81'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
А. Мьюил
71'
Замена
А. Годой
️️️️
Ф. Пико
69'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Замена
B. Cambridge
️️️️
Э. Копетти
62'
Желтая карточка
Б. Бронико
54'
39'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мухтар
Пас отдал
S. Davis
34'
Желтая карточка
T.
Желтая карточка
Н. Бирн
11'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бронико
Пас отдал
Д. Мерам
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
4-1-1-4
1
Калина
28
Туилома
6
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
22
Мерам
22
Копетти
28
Свидерски
20
Джонс
29
2-5-1-2
1
18
Мур
5
Макнотон
2
Ловиц
54
22
Пико
10
Мухтар
13
МакКарти
12
5
19
Мьюил
29
24
Линдси
24
Линдси
29
8
Вествуд
25
Аффул
25
Аффул
8
Вествуд
22
Копетти
23
23
22
Копетти
22
Мерам
18
18
22
Мерам
22
Пико
20
Годой
20
Годой
22
Пико
12
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
12
19
Мьюил
23
Вашингтон
23
Вашингтон
19
Мьюил
Остались в запасе
Шарлотт
Нэшвилл
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Остались в запасе
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Шарлотт - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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