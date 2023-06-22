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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт: обзор матча 22 июня 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
22.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 26 тур
2 : 2
Завершен
Шарлотт
53'
Д. Ванзейр
58'
К. Харпер
13'
Б. Бендер
19'
Б. Бендер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт
90'
+5
Желтая карточка
O. McKinze Gaines II.
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Маноэл
90'
89'
Желтая карточка
Н. Бирн
Желтая карточка
Д. Ванзейр
88'
85'
Замена
Х. Аффул
️️️️
Б. Бендер
84'
Желтая карточка
Б. Бронико
Замена
O. Fernandez
️️️️
В. Кармона
75'
75'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Д. Мерам
66'
Замена
J. Sobociński
️️️️
G. Corujo
66'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
K. Calderón Vargas
ГОЛ! 2:2!
К. Харпер
58'
55'
Желтая карточка
Д. Линдси
ГОЛ! 1:2!
Д. Ванзейр
53'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
П. Страуд
46'
Замена
Д. Эдельман
️️️️
Ф. Амайя
46'
Желтая карточка
К. Мигел
45'
+3
42'
Желтая карточка
G. Corujo
Желтая карточка
К. Харпер
26'
19'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бендер
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бендер
Пас отдал
К. Калина
Желтая карточка
Ш. Неалис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
16
Викельман Кармона
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
2-2-3-3
31
Мигел
13
Неалис
3
Данкан
6
Страуд
23
Кассерес
25
Амайя
82
Лукиньяс
17
Харпер
4
Ндам
13
Маноэл
16
Кармона
4-1-2-3
1
Калина
14
Бирн
16
13
Бронико
24
Линдси
8
Вествуд
22
Мерам
16
Бендер
29
18
22
Копетти
25
Амайя
24
Эдельман
24
Эдельман
25
Амайя
16
Кармона
22
22
16
Кармона
13
Маноэл
16
16
13
Маноэл
6
Страуд
13
Ванзейр
13
Ванзейр
6
Страуд
16
6
6
16
16
Бендер
25
Аффул
25
Аффул
16
Бендер
18
72
Йозвяк
72
Йозвяк
18
22
Мерам
14
14
22
Мерам
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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