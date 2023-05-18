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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Чикаго Файр
Шарлотт - Чикаго Файр: обзор матча 18 мая 2023
Шарлотт
18.05.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 17 тур
2 : 1
Завершен
Чикаго Файр
68'
B. Cambridge
82'
B. Cambridge
29'
K. Przybyłko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Чикаго Файр
90'
+1
Желтая карточка
Г. Куциас
Замена
C. Hegardt
️️️️
Д. Мерам
90'
+1
Желтая карточка
J. Sobociński
88'
Желтая карточка
Д. Джонс
87'
Замена
Б. Туилома
️️️️
A. Malanda
84'
ГОЛ! 2:1!
B. Cambridge
82'
Желтая карточка
К. Свидерски
80'
79'
Замена
Г. Куциас
️️️️
K. Przybyłko
79'
Замена
А. Акевес
️️️️
М. Анхель Наварро
72'
Желтая карточка
J. Torres
69'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
М. Хайле-Селасси
69'
Замена
J. Torres
️️️️
Б. Гутьеррес
ГОЛ! 1:1!
B. Cambridge
Пас отдал
Д. Мерам
68'
Замена
B. Cambridge
️️️️
Д. Линдси
59'
Желтая карточка
К. Калина
55'
Желтая карточка
A. Malanda
45'
+1
39'
Желтая карточка
Б. Гутьеррес
29'
ГОЛ! 0:1!
K. Przybyłko
20'
Желтая карточка
Г. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
35
Nicholas Scardina
ЦП
29
David Poreba
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Чикаго Файр
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
10
Jairo Torres
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
4-1-1-4
1
Калина
14
Бирн
6
13
Бронико
24
Линдси
8
Вествуд
22
Мерам
22
Копетти
28
Свидерски
20
Джонс
29
4-2-3-2
2
Суке
5
Чикош
22
Пинеда
29
Наварро
31
Наварро
30
Хименес
10
Шакири
11
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
93
1
Брейди
29
28
Туилома
28
Туилома
29
24
Линдси
23
23
24
Линдси
22
Мерам
19
19
22
Мерам
29
Наварро
19
Акевес
19
Акевес
29
Наварро
11
Гутьеррес
10
10
11
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
21
Герберс
21
Герберс
7
Хайле-Селасси
93
70
Куциас
70
Куциас
93
Остались в запасе
Шарлотт
Чикаго Файр
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
35
Nicholas Scardina
ЦП
29
David Poreba
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
35
Nicholas Scardina
ЦП
29
David Poreba
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Шарлотт - Чикаго Файр
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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