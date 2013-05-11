Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Штефан Фюрстнер - статистика

Завершил карьеру
11 сентября 1987 (39), Мюнхен
#8 | Полузащитник
178 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
30
1
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
11.05.2013
Фрайбург
1' - 84'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
0 : 2
04.05.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
63'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
26.04.2013
Ганновер-96
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
0 : 1
21.04.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
59'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
1 : 6
13.04.2013
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
1 : 0
06.04.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
31.03.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
2 : 2
16.03.2013
Гройтер Фюрт
1' - 89'
56'
77'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
09.03.2013
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 1
02.03.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.02.2013
Байер
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
09.02.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
26.01.2013
Майнц
1' - 90'
76'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
2 : 0
19.01.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
15.12.2012
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 0
08.12.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
01.12.2012
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2 : 0
27.11.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.11.2012
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
3 : 1
17.11.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
11.11.2012
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
02.11.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
71'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
27.10.2012
Вердер
1' - 90'
17'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3 : 3
19.10.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
42'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
06.10.2012
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
29.09.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
25.09.2012
Фортуна
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.09.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
15.09.2012
Шальке-04
1' - 90'
76'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0 : 1
31.08.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
25.08.2012
Бавария
1' - 90'
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
2
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
12
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+