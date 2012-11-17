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Расписание матчей
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Боруссия Д - Гройтер Фюрт
Боруссия Д - Гройтер Фюрт: обзор матча 17 ноября 2012
Боруссия Д
17.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
3'
Р. Левандовски
15'
Р. Левандовски (П)
42'
М. Гетце
5'
З. Штибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Гройтер Фюрт
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Я. Блащиковски
83'
82'
Замена
К. Нете
️️️️
Р. Зиллнер
73'
Замена
Эду
️️️️
И. Аземи
Замена
К. Гросскройц
️️️️
И. Гюндоган
73'
Замена
М. Ройс
️️️️
М. Гетце
66'
64'
Желтая карточка
Г. Шмидтгаль
ГОЛ! 3:1!
М. Гетце
42'
34'
Желтая карточка
И. Аземи
Желтая карточка
И. Перишич
20'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Левандовски
15'
Желтая карточка
Р. Левандовски
12'
5'
ГОЛ! 1:1!
З. Штибер
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
21
Роберт Зиллнер
ЦП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Марко Ройс
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
16
Эду
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
20
Гюндоган
16
Блащиковски
14
Перишич
27
Гетце
9
Левандовски
3-5-1-1
31
Грюн
7
Нехриг
3
Собич
3
Маврай
21
Зиллнер
8
Фюрстнер
10
Штибер
7
Приб
6
Шмидтгаль
23
Сарарер
33
Аземи
20
Гюндоган
6
Гросскройц
6
Гросскройц
20
Гюндоган
16
Блащиковски
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
16
Блащиковски
27
Гетце
18
Ройс
18
Ройс
27
Гетце
21
Зиллнер
9
Нете
9
Нете
21
Зиллнер
33
Аземи
16
Эду
16
Эду
33
Аземи
Остались в запасе
Боруссия Д
Гройтер Фюрт
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Боруссия Д - Гройтер Фюрт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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