Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Хадсон - статистика

Завершил карьеру
30 марта 1982 (44)
#5 | Защитник
185 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
22
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
29.05.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
17.05.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
14.05.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
29.04.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
25.04.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 4
22.04.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Дерби Каунти
1 : 1
17.04.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
14.04.2017
Престон
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.04.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
05.04.2017
Норвич Сити
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
01.04.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
4 : 0
17.03.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
04.03.2017
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
21.02.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
2 : 3
14.02.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
05.02.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
21.01.2017
Ипсвич Таун
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
14.01.2017
Хаддерсфилд Таун
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
02.01.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
31.12.2016
Блэкберн
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
28.11.2016
Уиган Атлетик
1' - 7'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
3 : 2
19.11.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
05.11.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Фулхэм
5 : 0
29.10.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
22.10.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Престон
3 : 1
19.10.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
16.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
01.10.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
1 : 0
24.09.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
59'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
17.09.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
42'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
1 : 0
13.09.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
0 : 1
10.09.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
27.08.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
20.08.2016
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Астон Вилла
1 : 1
16.08.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ньюкасл
1 : 2
13.08.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
21'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
06.08.2016
Брентфорд
1' - 90'
71'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+