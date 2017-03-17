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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 17 марта 2017
Бристоль Сити
17.03.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
4 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
31'
Л. Томлин
45+14'
Т. Абрахам
79'
Э. Флинт
83'
Д. Коттерилл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Т. Абрахам
86'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Г. О'Нил
86'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Коттерилл
83'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Л. Томлин
81'
ГОЛ! 3:0!
Э. Флинт
Пас отдал
Г. О'Нил
79'
67'
Замена
К. Куанер
️️️️
И. Браун
52'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Коттерилл
45'
+14
45'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Э. Качунга
ГОЛ! 1:0!
Л. Томлин
31'
22'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Хогг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Ли Томлин
АП
19
Гари О'Нил
ПП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
37
Исайя Браун
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
23
Колин Куанер
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
3-4-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
3
Райт
44
Флинт
7
Пак
47
О'Доуда
8
Смит
19
О'Нил
17
Томлин
18
Абрахам
11
Коттерилл
4-3-2-1
12
Уорд
2
Смит
5
Хадсон
26
Шиндлер
15
Лев
6
Хогг
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Качунга
37
Браун
21
Уэллс
19
О'Нил
13
Хегелер
13
Хегелер
19
О'Нил
17
Томлин
8
Браунхилл
8
Браунхилл
17
Томлин
18
Абрахам
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
18
Абрахам
6
Хогг
8
Биллинг
8
Биллинг
6
Хогг
37
Браун
23
Куанер
23
Куанер
37
Браун
10
Качунга
11
Лолли
11
Лолли
10
Качунга
Остались в запасе
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
19
Джек Пэйн
АП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
19
Джек Пэйн
АП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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