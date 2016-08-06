Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
Хаддерсфилд Таун - Брентфорд: обзор матча 06 августа 2016
Хаддерсфилд Таун
06.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
50'
Э. Качунга
79'
К. Палмер
77'
Н. Йеннарис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
Замена
И. Пауревич
️️️️
Д. Лолли
85'
82'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Л. МакЛед
ГОЛ! 2:1!
К. Палмер
79'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Пэйн
78'
77'
ГОЛ! 1:1!
Н. Йеннарис
Пас отдал
Л. МакЛед
Желтая карточка
М. Хадсон
71'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Э. Качунга
65'
56'
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
Д. МакИкран
56'
Замена
С. Саундерс
️️️️
К. Кершбаумер
ГОЛ! 1:0!
Э. Качунга
Пас отдал
Т. Смит
50'
37'
Желтая карточка
Д. МакИкран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
31
Ян Холлдек
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
4
Алан МакКормак
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
5
Хадсон
15
Лев
26
Шиндлер
2
Смит
6
Хогг
13
Муй
3
ван Ла Парра
19
Пэйн
10
Качунга
11
Лолли
2-5-1-1
7
Кершбаумер
15
Иган
6
Дин
16
МакИкран
36
Кларк
14
Сойерс
4
МакЛед
20
Элдер
18
Вудс
25
Хоган
11
Лолли
29
Пауревич
29
Пауревич
11
Лолли
19
Пэйн
45
Палмер
45
Палмер
19
Пэйн
10
Качунга
9
Сканнелл
9
Сканнелл
10
Качунга
16
МакИкран
23
Йеннарис
23
Йеннарис
16
МакИкран
7
Кершбаумер
7
Саундерс
7
Саундерс
7
Кершбаумер
4
МакЛед
33
Хофманн
33
Хофманн
4
МакЛед
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Брентфорд
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
31
Ян Холлдек
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
4
Алан МакКормак
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
Остались в запасе
31
Ян Холлдек
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ВР
39
Том Филд
ЛП
4
Алан МакКормак
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Брентфорд
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+