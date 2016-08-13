Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 13 августа 2016
Ньюкасл
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
60'
Д. Гэйл
45'
Н. Уэллс
80'
Д. Пэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун
Замена
А. Армстронг
️️️️
Д. Янмат
83'
81'
Замена
Д. Пэйн
️️️️
Д. Лолли
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Пэйн
Пас отдал
К. Палмер
Замена
А. Перес
️️️️
М. Диаме
75'
72'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Р. ван Ла Парра
64'
Замена
К. Палмер
️️️️
Н. Уэллс
Желтая карточка
Д. Гэйл
63'
62'
Желтая карточка
К. Лев
Пенальти не реализован!
Д. Гэйл
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гэйл
60'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Р. Ааронс
45'
45'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Р. ван Ла Парра
21'
Желтая карточка
М. Хадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Вурнон Анита
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
11
Джо Лолли
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-4-1-1
26
Селс
14
Дамметт
22
Янмат
99
Мбемба
24
Ласселлс
17
Диаме
14
Хэйден
26
Шелви
6
Анита
17
Ааронс
34
Гэйл
4-4-1-1
12
Уорд
2
Смит
5
Хадсон
26
Шиндлер
15
Лев
11
Лолли
6
Хогг
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Качунга
21
Уэллс
17
Ааронс
30
Ритчи
30
Ритчи
17
Ааронс
17
Диаме
22
Перес
22
Перес
17
Диаме
22
Янмат
10
Армстронг
10
Армстронг
22
Янмат
11
Лолли
19
Пэйн
19
Пэйн
11
Лолли
3
ван Ла Парра
9
Сканнелл
9
Сканнелл
3
ван Ла Парра
21
Уэллс
45
Палмер
45
Палмер
21
Уэллс
Остались в запасе
Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ньюкасл - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+