Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гленн Мюррэй - статистика

    Нападающий
    Имя Гленн
    Фамилия Мюррэй
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Мэрипорт
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 16 2 0 1 0
    Уотфорд 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 82' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Престон (Престон)
    01.05.2021 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    24.04.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.04.2021 63' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.04.2021 81' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    10.04.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.04.2021 78' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.04.2021 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.03.2021 81' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.03.2021 86' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Норвич Сити (Норвич)
    13.03.2021 1' -72' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Рединг (Рединг)
    06.03.2021 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.03.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    26.02.2021 1' -70' Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    23.02.2021 1' -75' Ротерхэм (Шеффилд) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.02.2021 1' -59' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    42'
    17.02.2021 75' -90' Суонси (Суонси) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.02.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Борнмут (Борнмут)
    06.02.2021 1' -76' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    7' 54'
    02.02.2021 76' -90' Ковентри (Ковентри) 1:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.11.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    27.10.2020 74' -90' Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    24.10.2020 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:1 Борнмут (Борнмут)
    21.10.2020 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 3:1 Блэкберн (Блэкберн)
    16.10.2020 86' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Уотфорд (Уотфорд)
    03.10.2020 82' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    26.09.2020 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Лутон Таун (Лутон)
    19.09.2020 1' -58' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    11.09.2020 67' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    • Читайте нас: 
    11