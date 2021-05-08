Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гленн Мюррэй - статистика

Завершил карьеру
25 сентября 1983 (42), Мэрипорт
#39 | Нападающий
186 см | 84 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
16
2
0
1
0
Уотфорд
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
08.05.2021
Престон
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
01.05.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
24.04.2021
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
21.04.2021
Ноттингем Форест
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
17.04.2021
Хаддерсфилд Таун
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
0 : 0
10.04.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
05.04.2021
Куинз Парк Рейнджерс
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Кардифф
0 : 1
02.04.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
1 : 1
20.03.2021
Ноттингем Форест
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
17.03.2021
Норвич Сити
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
13.03.2021
Рединг
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Уотфорд
1 : 0
06.03.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
02.03.2021
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
1 : 1
26.02.2021
Ноттингем Форест
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
0 : 1
23.02.2021
Ноттингем Форест
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
20.02.2021
Блэкберн
1' - 59'
42'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Суонси
1 : 0
17.02.2021
Ноттингем Форест
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
13.02.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Уиком Уондерерс
0 : 3
06.02.2021
Ноттингем Форест
1' - 76'
7, 54'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ковентри
1 : 2
02.02.2021
Ноттингем Форест
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.11.2020
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиком Уондерерс
1 : 1
27.10.2020
Уотфорд
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
1 : 1
24.10.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Уотфорд
3 : 1
21.10.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
0 : 1
16.10.2020
Уотфорд
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Рединг
1 : 0
03.10.2020
Уотфорд
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уотфорд
1 : 0
26.09.2020
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.09.2020
Уотфорд
1' - 58'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+