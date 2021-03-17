|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|16
|2
|0
|1
|0
|Уотфорд
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|82' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Престон (Престон)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.04.2021
|63' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.04.2021
|81' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.04.2021
|78' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.04.2021
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.03.2021
|81' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.03.2021
|86' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Норвич Сити (Норвич)
|13.03.2021
|1' -72'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|06.03.2021
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.03.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|26.02.2021
|1' -70'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|23.02.2021
|1' -75'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.02.2021
|1' -59'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|42'
|17.02.2021
|75' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|13.02.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|06.02.2021
|1' -76'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|7' 54'
|02.02.2021
|76' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|27.10.2020
|74' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Борнмут (Борнмут)
|21.10.2020
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|16.10.2020
|86' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|03.10.2020
|82' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Лутон Таун (Лутон)
|19.09.2020
|1' -58'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|11.09.2020
|67' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)