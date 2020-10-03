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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Уотфорд
Рединг - Уотфорд: обзор матча 03 октября 2020
Рединг
03.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
41'
Г. Пушкаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Уотфорд
90'
+4
Желтая карточка
Н. Чалоба
87'
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
D. Tetek
87'
Замена
D. Tetek
️️️️
S. Aluko
84'
82'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
И. Сарр
69'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
К. Фемения
Желтая карточка
О. Ричардс
62'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
М. Олисе
61'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Т. Холмс
41'
40'
Желтая карточка
Б. Уилмот
Желтая карточка
Д. Лорент
39'
37'
Замена
К. Сема
️️️️
Т. Деле-Баширу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Феми Азиз
ПВ
34
Dejan Tetek
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Домингуш Кина
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-3-3
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Мур
5
Моррисон
12
Холмс
29
Лорент
4
Риномхота
17
Олисе
47
Пушкаш
11
Мейте
23
3-4-1-1-1
12
Фостер
16
Уилмот
20
Кэткарт
27
Кабаселе
2
Нгакия
15
Чалоба
37
Гарнер
17
Фемения
20
Деле-Баширу
7
Сарр
9
Педро
23
34
34
23
17
Олисе
26
Макинтайр
26
Макинтайр
17
Олисе
20
Деле-Баширу
12
Сема
12
Сема
20
Деле-Баширу
17
Фемения
8
Клеверли
8
Клеверли
17
Фемения
7
Сарр
39
Мюррэй
39
Мюррэй
7
Сарр
Остались в запасе
Рединг
Уотфорд
11
Феми Азиз
ПВ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
11
Феми Азиз
ПВ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Рединг - Уотфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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