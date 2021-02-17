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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ноттингем Форест
Суонси - Ноттингем Форест: обзор матча 17 февраля 2021
Суонси
17.02.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
87'
К. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ноттингем Форест
90'
Замена
А. Майтен
️️️️
А. Кноккарт
88'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Ф. Кровинович
Замена
К. Смит
️️️️
К. Хурихейн
88'
ГОЛ! 1:0!
К. Робертс
Пас отдал
Д. Бидуэлл
87'
Замена
П. Арриола
️️️️
Д. Лоу
83'
75'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Л. Граббан
Замена
Д. Моррис
️️️️
К. Ноутон
66'
Желтая карточка
Р. Беннетт
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Джо Лолли
ЦП
88
Кафу
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Ноттингем Форест
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Беннетт
6
Гехи
21
Бидуэлл
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
14
Хурихейн
24
Айю
9
Лоу
4-1-3-1-1
30
Самба
2
Фигейреду
6
Уорролл
4
Рибейру
29
Кристи
37
Гарнер
11
Лолли
88
Кафу
10
Кровинович
93
Кноккарт
11
Граббан
9
Лоу
17
Арриола
17
Арриола
9
Лоу
14
Хурихейн
8
Смит
8
Смит
14
Хурихейн
26
Ноутон
13
Моррис
13
Моррис
26
Ноутон
93
Кноккарт
77
Майтен
77
Майтен
93
Кноккарт
10
Кровинович
33
Тэйлор
33
Тэйлор
10
Кровинович
11
Граббан
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Граббан
Остались в запасе
Суонси
Ноттингем Форест
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Суонси - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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