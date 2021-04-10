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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ноттингем Форест
Бристоль Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 10 апреля 2021
Бристоль Сити
10.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
28
Sam Pearson
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Ноттингем Форест
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
15
Люк Фримен
АП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
2
Симпсон
10
26
Винер
26
Калас
45
Палмер
23
Лэнсбери
4
Массенго
21
Уэллс
42
Семеньо
28
4-1-3-1-1
30
Самба
6
Уорролл
29
Кристи
26
Маккена
6
Блэкетт
37
Гарнер
22
Йетс
10
Кровинович
77
Майтен
93
Кноккарт
11
Граббан
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
1
Макс О'Лири
ВР
8
Алекс Скотт
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
15
Люк Фримен
АП
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
8
Алекс Скотт
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Бристоль Сити - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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