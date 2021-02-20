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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Блэкберн
Ноттингем Форест - Блэкберн: обзор матча 20 февраля 2021
Ноттингем Форест
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
26'
А. Майтен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Блэкберн
90'
+1
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Ньямб
89'
Замена
Д. Бакли
️️️️
J. Davenport
89'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Л. Трэвис
73'
Пенальти не реализован!
А. Армстронг
Замена
Л. Фримен
️️️️
А. Майтен
69'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Кафу
69'
Желтая карточка
Д. Гарнер
68'
64'
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Бреретон
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Г. Мюррэй
59'
46'
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Галлахер
Желтая карточка
Г. Мюррэй
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Майтен
26'
2'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
88
Кафу
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
77
Алекс Майтен
ЦФ
30
Брис Самба
ЦФ
6
Джо Уорролл
ЦФ
4
Юри Рибейру
ЦФ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Блэкберн
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
10
Харви Эллиот
АП
1
Томас Камински
ЦФ
17
Амарии Белл
ЦФ
24
Райан Ньямб
ЦФ
27
Льюис Трэвис
ЦФ
19
Jacob Davenport
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
6
Тайлер Блэкетт
ЦФ
2
Carl Jenkinson
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
22
Райан Йетс
ЦФ
Блэкберн
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
1
Эйнсли Пирс
ЦФ
17
Эллиот Беннетт
ЦФ
6
Джон Бакли
ЦФ
23
Брэдли Дак
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
19
Stewart Downing
ЦФ
7
Джо Ротуэлл
ЦФ
1-1-2-1-5
29
Кристи
37
Гарнер
88
Кафу
10
Кровинович
93
Кноккарт
6
Уорролл
39
Мюррэй
2
Фигейреду
4
Рибейру
30
Самба
2-2-5
4
Харвуд-Беллис
4
Брэнтуэйт
10
Эллиот
22
Бреретон
24
Ньямб
20
Галлахер
10
Армстронг
19
27
Трэвис
77
Майтен
15
Фримен
15
Фримен
77
Майтен
39
Мюррэй
33
Тэйлор
33
Тэйлор
39
Мюррэй
88
Кафу
22
Йетс
22
Йетс
88
Кафу
24
Ньямб
17
Беннетт
17
Беннетт
24
Ньямб
19
6
Бакли
6
Бакли
19
20
Галлахер
23
Дак
23
Дак
20
Галлахер
22
Бреретон
24
Долан
24
Долан
22
Бреретон
27
Трэвис
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
27
Трэвис
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Блэкберн
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
6
Тайлер Блэкетт
ЦФ
2
Carl Jenkinson
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
1
Эйнсли Пирс
ЦФ
19
Stewart Downing
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
6
Тайлер Блэкетт
ЦФ
2
Carl Jenkinson
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
1
Эйнсли Пирс
ЦФ
19
Stewart Downing
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ноттингем Форест - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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