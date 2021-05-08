Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Престон
Ноттингем Форест - Престон: обзор матча 08 мая 2021
Ноттингем Форест
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Престон
17'
Д. Гарнер
53'
Т. Бейлисс
67'
Л. Линдсэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Престон
89'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Ч. Эванс
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Л. Граббан
82'
82'
Замена
Б. Поттс
️️️️
С. Синклейр
Замена
А. Майтен
️️️️
Ф. Кровинович
74'
70'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Т. Бейлисс
70'
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Р. Ледсон
67'
ГОЛ! 1:2!
Л. Линдсэй
Пас отдал
Ч. Эванс
63'
Желтая карточка
Р. Ледсон
Желтая карточка
Б. Самба
53'
53'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бейлисс
Пас отдал
С. Синклейр
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
Ф. Кровинович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ноттингем Форест
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Самба
29
Кристи
22
Мбе Со
4
Рибейру
6
Уорролл
37
Гарнер
22
Йетс
10
Кровинович
93
Кноккарт
33
Тэйлор
11
Граббан
3-2-3-2
1
Иверсен
16
Хьюз
6
Линдсэй
14
Стори
8
Каннингэм
4
ван ден Берг
8
Бейлисс
4
Ледсон
8
Брауне
7
Синклейр
17
Эванс
10
Кровинович
77
Майтен
77
Майтен
10
Кровинович
11
Граббан
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Граббан
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
4
Ледсон
8
Бейлисс
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
8
Бейлисс
7
Синклейр
44
Поттс
44
Поттс
7
Синклейр
17
Эванс
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Эванс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Престон
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Престон
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+