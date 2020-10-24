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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Борнмут
Уотфорд - Борнмут: обзор матча 24 октября 2020
Уотфорд
24.10.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
37
Джеймс Гарнер
ОП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Фостер
27
Кабаселе
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
2
Нгакия
37
Гарнер
15
Чалоба
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
18
Перица
3-2-3-1-1
31
Бегович
6
Келли
27
Кук
2
Мефам
3
Стейси
15
Рико
4
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
7
Данжума
7
Кинг
Остались в запасе
Уотфорд
Борнмут
26
Даниэль Бахман
ВР
9
Жуан Педро
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
9
Жуан Педро
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Уотфорд - Борнмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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