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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 17 апреля 2021
Ноттингем Форест
17.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
45+1'
А. Роу
61'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
84'
Замена
Д. Браун
️️️️
Пипа
84'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Холмс
Замена
Л. Фримен
️️️️
А. Кноккарт
81'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Л. Граббан
81'
66'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Г. Тоффоло
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Ф. Кровинович
64'
Замена
Кафу
️️️️
Р. Йетс
63'
61'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Бакуна
Пас отдал
Д. Уорд
57'
Желтая карточка
Пипа
53'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Роу
41'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
15
Люк Фримен
АП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Самба
29
Кристи
26
Маккена
6
Блэкетт
6
Уорролл
37
Гарнер
22
Йетс
10
Кровинович
77
Майтен
93
Кноккарт
11
Граббан
4-5-1
1
Шофилд
2
Пипа
36
Кио
23
Сарр
15
Тоффоло
11
Роу
7
Бакуна
27
О'Брайен
14
Холмс
6
Хогг
22
Кэмпбелл
93
Кноккарт
15
Фримен
15
Фримен
93
Кноккарт
22
Йетс
88
Кафу
88
Кафу
22
Йетс
10
Кровинович
33
Тэйлор
33
Тэйлор
10
Кровинович
11
Граббан
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Граббан
15
Тоффоло
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
15
Тоффоло
14
Холмс
7
Хай
7
Хай
14
Холмс
2
Пипа
21
Браун
21
Браун
2
Пипа
22
Кэмпбелл
25
Уорд
25
Уорд
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
2
Жоэл Перейра
ВР
37
Джош Корома
ЦФ
7
Сорба Томас
ПВ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
37
Джош Корома
ЦФ
7
Сорба Томас
ПВ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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