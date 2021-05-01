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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест: обзор матча 01 мая 2021
Шеффилд Уэнсдэй
01.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
74'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
69'
Желтая карточка
А. Кноккарт
66'
Замена
А. Майтен
️️️️
Кафу
Желтая карточка
К. Патерсон
61'
Замена
Д. Роудс
️️️️
А. Грин
56'
47'
Желтая карточка
Р. Йетс
45'
+1
Пенальти не реализован!
Л. Граббан
Желтая карточка
Л. Палмер
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
88
Кафу
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-5-1-1
27
Вествуд
5
Хатчинсон
13
Патерсон
31
6
Пелюпесси
7
3
Рич
2
Палмер
10
Беннэн
10
Виндасс
25
Грин
4-1-3-1-1
30
Самба
6
Уорролл
26
Маккена
4
Рибейру
29
Кристи
37
Гарнер
10
Кровинович
22
Йетс
88
Кафу
93
Кноккарт
11
Граббан
25
Грин
29
Роудс
29
Роудс
25
Грин
88
Кафу
77
Майтен
77
Майтен
88
Кафу
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
29
Лайам Шоу
ОП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
29
Лайам Шоу
ОП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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