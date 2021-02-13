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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Борнмут
Ноттингем Форест - Борнмут: обзор матча 13 февраля 2021
Ноттингем Форест
13.02.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Борнмут
80'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Б. Пирсон
80'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Ш. Лонг
66'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
Л. Фримен
46'
45'
Желтая карточка
А. Смит
Желтая карточка
Кафу
11'
5'
Замена
Л. Келли
️️️️
С. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
88
Кафу
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-2-2-2-1
30
Самба
2
Фигейреду
13
Бонг
6
Уорролл
29
Кристи
33
Соу
37
Гарнер
88
Кафу
10
Кровинович
15
Фримен
93
Кноккарт
39
Мюррэй
3-2-2-2-1
31
Бегович
4
Пирсон
27
Кук
20
Картер-Викерс
15
Смит
15
Рико
10
Уилшир
8
Лерма
7
Данжума
19
Станислас
7
Лонг
10
Уилшир
7
Брукс
7
Брукс
10
Уилшир
27
Кук
6
Келли
6
Келли
27
Кук
4
Пирсон
8
Биллинг
8
Биллинг
4
Пирсон
7
Лонг
9
Сарридж
9
Сарридж
7
Лонг
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Борнмут
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
4
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Остались в запасе
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
4
Льюис Кук
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Ноттингем Форест - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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