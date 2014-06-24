Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Георгий Джикия
Новости
€ 1 млн
Георгий Джикия - новости
Локомотив
21 ноября 1993 (32)
#14 | Защитник
187 см | 83 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
6 худших трансферов лета в РПЛ
13 сентября
4
Джикия оценил свой дебют за «Локомотив»
26 июля
1
Видео
«Ахмат» рикошетом от Джикии забил гол на 83-й минуте – защитник дебютировал за «Локо», выйдя на 82-й
26 июля
8
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
12 июля
Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас
12 июля
Джикия: «С еврокубками я попрощался»
11 июля
1
Джикия ответил, пожмет ли руку Абаскалю
11 июля
7
Джикия подробно рассказал об уходе из «Спартака»
11 июля
1
Джикия: «К сожалению, общаюсь с Соболевым»
11 июля
1
Джикия рассказал, какова ситуация с долгом «Химок»
10 июля
«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры
10 июля
2
Джикия описал Батракова одним словом
10 июля
Джикия объяснил, зачем вернулся в «Локо»
10 июля
2
Джикия раскрыл человека, который организовал его возвращение в «Локо»
10 июля
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Галактионов объяснил, зачем «Локомотив» подписал Джикию
8 июля
4
Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»
2 июля
3
В трансфере Джикии в «Локо» усмотрели признаки коррупции
1 июля
5
Джикия высказался о возвращении в «Локомотив»
28 июня
3
Ловчев отреагировал на переход Джикии в «Локомотив»
28 июня
1
Ташуев высказался о перспективах Джикии в «Локомотиве»
26 июня
2
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
25 июня
5
Губерниев прокомментировал переход Джикии в «Локомотив»
25 июня
5
Реакция Мостового на переход Джикии в «Локомотив»
24 июня
2
Джикия сделал заявление о трансфере в «Локомотив»
24 июня
14
Смородская ответила, усилит ли Джикия «Локомотив»
24 июня
Булыкин отреагировал на переход Джикии в «Локомотив»
24 июня
Реакция Семина на переход Джикии в «Локомотив»
24 июня
5
Фото
Джикия подписал контракт с новым клубом
24 июня
5
Подробности трансфера Джикии в «Локомотив»
24 июня
4
1
2
3
4
5
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
Видео
Сборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
6
Видео
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+