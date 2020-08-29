Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Георгий Джикия
Статистика
€ 1 млн
Георгий Джикия - статистика
Локомотив
21 ноября 1993 (32)
#14 | Защитник
187 см | 83 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0 : 1
29.08.2026
Динамо
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
3 : 2
22.08.2026
Локомотив
76' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Зимний кубок РПЛ 2024
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Зимний кубок РПЛ 2023
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Суперкубок России 2022
Товарищеские матчи 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига наций 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы 2020
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига наций 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Кубок конфедераций 2017
Лига чемпионов 2017/2018
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Суперкубок России 2017
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
1' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
Видео
Сборная России представила новую форму
12:28
2
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
6
Видео
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+