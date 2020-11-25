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    Михаил Петрусев - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Михаил
    Отчество Витальевич
    Фамилия Петрусев
    Команда СКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 13 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 61' -90' Акрон (Тольятти) 0:2 Факел (Воронеж)
    08.05.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Торпедо (Москва)
    02.05.2021 76' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Факел (Воронеж)
    28.04.2021 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 3:5 Факел (Воронеж)
    24.04.2021 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:1 Волгарь (Астрахань)
    28.03.2021 83' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:2 Факел (Воронеж)
    10.03.2021 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:2 Факел (Воронеж)
    05.12.2020 73' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    29.11.2020 89' -90' Факел (Воронеж) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.11.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Велес (Москва)
    21.11.2020 55' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Факел (Воронеж)
    15.11.2020 73' -90' Факел (Воронеж) 6:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    80'
    11.11.2020 79' -90' Торпедо (Москва) 4:1 Факел (Воронеж)
    07.11.2020 71' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Шинник (Ярославль)
    28.10.2020 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:1 Факел (Воронеж)
    13.10.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Алания (Владикавказ)
    09.10.2020 76' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Факел (Воронеж)
    04.10.2020 1' -64' Факел (Воронеж) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    27.09.2020 72' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Факел (Воронеж)
    23.09.2020 35' -89' Факел (Воронеж) 0:0 Томь (Томск)
    12.08.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Балтика (Калининград)
    08.08.2020 1' -46' Краснодар-2 (Краснодар) 3:1 Факел (Воронеж)
    45'
    01.08.2020 1' -66' Факел (Воронеж) 1:0 Акрон (Тольятти)
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