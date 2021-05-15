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Михаил Петрусев
Статистика
Михаил Петрусев - статистика
Завершил карьеру
21 ноября 1994 (31)
#8 | Нападающий
175 см | 68 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0 : 2
15.05.2021
Факел
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0 : 0
08.05.2021
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0 : 2
02.05.2021
Факел
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3 : 5
28.04.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1 : 1
24.04.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо Бр
0 : 2
28.03.2021
Факел
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1 : 2
10.03.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1 : 1
05.12.2020
Чайка
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3 : 0
29.11.2020
СКА-Хабаровск
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0 : 0
25.11.2020
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0 : 0
21.11.2020
Факел
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6 : 2
15.11.2020
Краснодар-2
73' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4 : 1
11.11.2020
Факел
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2 : 1
28.10.2020
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0 : 0
13.10.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
3 : 1
09.10.2020
Факел
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0 : 0
04.10.2020
Динамо Бр
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Иртыш
1 : 0
27.09.2020
Факел
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0 : 0
23.09.2020
Томь
35' - 89'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Факел
0 : 1
12.08.2020
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Краснодар-2
3 : 1
08.08.2020
Факел
1' - 46'
45'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Факел
1 : 0
01.08.2020
Акрон
1' - 66'
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