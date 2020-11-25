Михаил Петрусев - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Петрусев
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Петрусев
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|13
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|61' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|02.05.2021
|76' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|3:5
|Факел (Воронеж)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|28.03.2021
|83' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|05.12.2020
|73' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|29.11.2020
|89' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Велес (Москва)
|21.11.2020
|55' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.11.2020
|73' -90'
|Факел (Воронеж)
|6:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|80'
|11.11.2020
|79' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|07.11.2020
|71' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|13.10.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Алания (Владикавказ)
|09.10.2020
|76' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|04.10.2020
|1' -64'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|27.09.2020
|72' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|23.09.2020
|35' -89'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Томь (Томск)
|12.08.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|08.08.2020
|1' -46'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|45'
|01.08.2020
|1' -66'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)