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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Балтика
Факел - Балтика: обзор матча 12 августа 2020
Факел
12.08.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
24'
Аллеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Балтика
90'
+5
Желтая карточка
А. Макарчук
Желтая карточка
В. Мастерной
90'
+2
80'
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Шаваев
76'
Красная карточка
А. Дудиев
Замена
М. Григорьев
️️️️
О. Дмитриев
74'
73'
Замена
А. Чочиев
️️️️
М. Кузьмин
71'
Замена
М. Маркин
️️️️
Аллеф
Желтая карточка
О. Дмитриев
56'
Желтая карточка
А. Разборов
53'
Замена
Р. Пухов
️️️️
М. Седов
46'
Желтая карточка
Р. Акбашев
25'
24'
ГОЛ! 0:1!
Аллеф
Замена
А. Разборов
️️️️
А. Подбельцев
22'
Желтая карточка
А. Дашаев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
8
Максим Седов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Кортнев
14
Первушин
4
Дашаев
92
Брызгалов
71
Мастерной
34
Дроздов
8
Седов
99
Акбашев
34
Дмитриев
91
Яковлев
9
Подбельцев
4-1-2-2-1
39
Бориско
8
Дудиев
44
Тишкин
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Кашчелан
53
Казаев
8
Шаваев
10
Альшин
6
Кузьмин
33
Аллеф
9
Подбельцев
7
Разборов
7
Разборов
9
Подбельцев
8
Седов
98
Пухов
98
Пухов
8
Седов
34
Дмитриев
10
Григорьев
10
Григорьев
34
Дмитриев
33
Аллеф
93
Маркин
93
Маркин
33
Аллеф
8
Шаваев
4
Маклаков
4
Маклаков
8
Шаваев
6
Кузьмин
11
Чочиев
11
Чочиев
6
Кузьмин
Остались в запасе
Факел
Балтика
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Наилсон
ЦЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Наилсон
ЦЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Факел - Балтика
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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