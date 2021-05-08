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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Торпедо
Факел - Торпедо: обзор матча 08 мая 2021
Факел
08.05.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 41 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Торпедо
Замена
М. Смирнов
️️️️
С. Брызгалов
89'
87'
Замена
А. Орехов
️️️️
Ф. Дворецков
Замена
Д. Шепилов
️️️️
О. Дмитриев
86'
Замена
П. Яковлев
️️️️
М. Максимов
81'
60'
Замена
В. Адаев
️️️️
Д. Баланюк
57'
Желтая карточка
Д. Баланюк
Замена
А. Разборов
️️️️
В. Почивалин
46'
45'
Желтая карточка
И. Лебеденко
42'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
Замена
А. Никитин
️️️️
И. Мазуров
41'
Желтая карточка
В. Почивалин
25'
Желтая карточка
О. Дмитриев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
3-2-2-2-1
79
Ермаков
2
Черов
92
Брызгалов
39
Пейчинович
13
Почивалин
71
Мастерной
13
Замалиев
99
Акбашев
22
Мазуров
34
Дмитриев
21
Максимов
4-4-2
16
Ботнарь
28
Магаль
99
Евдокимов
16
Шоркин
44
Самсонов
52
Нетфуллин
21
Кравчук
22
Дворецков
7
Рязанцев
97
Баланюк
10
Лебеденко
92
Брызгалов
25
Смирнов
25
Смирнов
92
Брызгалов
34
Дмитриев
6
Шепилов
6
Шепилов
34
Дмитриев
22
Мазуров
7
Никитин
7
Никитин
22
Мазуров
21
Максимов
91
Яковлев
91
Яковлев
21
Максимов
13
Почивалин
7
Разборов
7
Разборов
13
Почивалин
22
Дворецков
27
Орехов
27
Орехов
22
Дворецков
97
Баланюк
9
Адаев
9
Адаев
97
Баланюк
Остались в запасе
Факел
Торпедо
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
8
Михаил Петрусев
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
8
Михаил Петрусев
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Факел - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Алексей Харьков (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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