Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вилли Кабальеро - статистика

Завершил карьеру
28 сентября 1981 (44), Энтре-Риос
#13 | Вратарь
Аргентина | Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Саутгемптон
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лестер
4 : 1
22.05.2022
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
1 : 2
17.05.2022
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Саутгемптон
1 : 2
30.04.2022
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
2 : 2
24.04.2022
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
2 : 0
21.04.2022
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Саутгемптон
1 : 0
16.04.2022
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Саутгемптон
0 : 6
09.04.2022
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лидс
1 : 1
02.04.2022
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Саутгемптон
1 : 2
13.03.2022
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
1 : 2
10.03.2022
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
4 : 0
05.03.2022
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Саутгемптон
2 : 0
19.02.2022
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
12.02.2022
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2 : 3
09.02.2022
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Саутгемптон
1 : 1
22.01.2022
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
15.01.2022
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Саутгемптон
4 : 1
11.01.2022
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1 : 1
28.12.2021
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 3
26.12.2021
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
15.12.2021
Саутгемптон
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
3 : 0
11.12.2021
Саутгемптон
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+