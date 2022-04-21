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    Вилли Кабальеро - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Вилли
    Фамилия Кабальеро
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Энтре-Риос
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 сентября 1981 (41 год)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:2 Гримсби Таун Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 Был в запасе Лидс 1:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Лестер (Лестер) 4:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    17.05.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    30.04.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    24.04.2022 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 2:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    21.04.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    16.04.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Арсенал (Лондон)
    09.04.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:6 Челси (Лондон)
    02.04.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    13.03.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Уотфорд (Уотфорд)
    10.03.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    05.03.2022 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 4:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    19.02.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    12.02.2022 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    09.02.2022 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    22.01.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    15.01.2022 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    11.01.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 4:1 Брентфорд (Лондон)
    28.12.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    26.12.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    15.12.2021 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 2:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    90'
    11.12.2021 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
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