Вилли Кабальеро - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Вилли
|Фамилия
|Кабальеро
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Энтре-Риос
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 сентября 1981 (41 год)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Вилли
|Фамилия
|Кабальеро
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Энтре-Риос
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 сентября 1981 (41 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:2
|Гримсби Таун
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|4:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|17.05.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|21.04.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:6
|Челси (Лондон)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|10.03.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|4:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|09.02.2022
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.01.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:1
|Брентфорд (Лондон)
|28.12.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.12.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|15.12.2021
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|90'
|11.12.2021
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)