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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 16 апреля 2022
Саутгемптон
16.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
44'
Я. Беднарек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Арсенал
Желтая карточка
Ш. Лонг
90'
+5
Замена
В. Ливраменто
️️️️
М. Эльюнусси
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Б. Уайт
Замена
Н. Редмонд
️️️️
С. Армстронг
82'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
А. Броя
74'
70'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Н. Тавареш
60'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
С. Соареш
Желтая карточка
А. Броя
56'
ГОЛ! 1:0!
Я. Беднарек
Пас отдал
М. Эльюнусси
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
3-2-3-1-1
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
13
Лянко
5
Беднарек
15
Перро
7
Валери
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
10
Эльюнусси
27
Броя
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
21
Соареш
6
Габриэль
4
Уайт
17
Тавареш
34
Джака
6
Локонга
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
10
Эльюнусси
2
Ливраменто
2
Ливраменто
10
Эльюнусси
17
Армстронг
27
Редмонд
27
Редмонд
17
Армстронг
27
Броя
7
Лонг
7
Лонг
27
Броя
21
Соареш
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
21
Соареш
17
Тавареш
19
Пепе
19
Пепе
17
Тавареш
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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